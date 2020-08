Sbaglia tuffo e cade male in acqua: tragedia sfiorata in Costiera amalfitana (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFurore (Sa) – Voleva emulare i professionisti dell’High Diving ma il suo tuffo è stato rovinoso. Una bravata, quella che ha visto protagonista un giovane napoletano di 23 anni, che stava per trasformarsi in tragedia. È successo nel pomeriggio di ieri: il ragazzo si è tuffato dal famoso ponto del Fiordo di Furore, ma l’epilogo non è stato dei migliori. L’impatto con l’acqua è stato molto violento, oltre che scomposto, ed il giovane ha fatto fatica a riemergere. Gli altri bagnanti, spaventati dal brutto tonfo, sono accorsi in aiuto del 23enne, trascinandolo fino a riva ed allertando il 118. Il napoletano è stato quindi condotto al pronto soccorso di Castiglione, dove i medici gli avrebbe diagnosticato, al termine dei controlli ... Leggi su anteprima24

alextua72 : @AguanteFutbol Tanto alla fine sarà: CR7 urla in mezzo al campo, palla a lui che tenta un dribling e lo sbaglia opp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbaglia tuffo Sbaglia tuffo e cade male in acqua: tragedia sfiorata in Costiera amalfitana anteprima24.it Polignano, tuffo fatale per Gian Maria: morte per trauma. Indaga la Procura

Gian Maria è morto per un trauma dopo un tuffo sbagliato in piscina e non per la congestione causata dall’aumento della quantità di sangue in un organo dopo l’ingresso in acqua. A stabilirlo è l’autop ...

Edmond, tragedia in vacanza: fatale il tuffo sbagliato in piscina

Gli inquirenti confermano la dinamica: il 39enne di Carugate ha picchiato la testa contro un bordo della vasca ...

Gian Maria è morto per un trauma dopo un tuffo sbagliato in piscina e non per la congestione causata dall’aumento della quantità di sangue in un organo dopo l’ingresso in acqua. A stabilirlo è l’autop ...Gli inquirenti confermano la dinamica: il 39enne di Carugate ha picchiato la testa contro un bordo della vasca ...