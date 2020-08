Sassuolo, la Juventus spinge per Locatelli: prima offerta rifiutata (Di sabato 15 agosto 2020) Il Sassuolo si starebbe difendendo con le unghie e con i denti dagli attacchi della Juventus per Locatelli Tra i grandi protagonisti dell’ottima stagione del Sassuolo appena conclusa, c’è anche Manuel Locatelli. Il centrocampista cresciuto nel Milan si è imposto come padrone della mediana neroverde, rilanciandosi anche in ottica Nazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per Locatelli ci sarebbe la fortissima concorrenza della Juventus che avrebbe bussato alla porta del Sassuolo con una prima offerta già rifiutata dal club di Squinzi. I bianconeri ci riproveranno, ma i neroverdi saranno difficili ... Leggi su calcionews24

Una vera e propria rivoluzione per la squadra femminile della Fiorentina. Si parta dal nome, con la squadra di Cincotta che da questa stagione si chiamerà Fiorentina Femminile e non più Fiorentina Wom ...

Dybala agita l’estate della Juventus, Tonali e Kanté obiettivi Inter, Milan su Aurier

È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ...

