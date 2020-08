Sarà Dan Friedkin e non il figlio Ryan il presidente della Roma: ecco i nomi del nuovo cda (Di sabato 15 agosto 2020) Sarà Dan Friedkin il 25esimo presidente della storia dell'As Roma e non, come si pensava inizialmente, il figlio Ryan a cui toccherà comunque la gestione del club con una presenza più assidua in Italia. I legali delle due parti stanno lavorando anche a Ferragosto sui documenti preparatori al closing, previsto per lunedì. Gli avvocati di Friedkin sono arrivati ieri a Londra e dalla sede dello studio Chiomenti nella City firmeranno i contratti che verranno controsiglati a Roma dai legali di Pallotta davanti a un notaio nello studio Chiomenti vicino al Quirinale. Si sta componendo in queste ore la lista dei primi sette consiglieri scelti da Friedkin per comporre il nuovo cda. Fonti vicine ... Leggi su iltempo

