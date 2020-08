Santopadre e Goretti, il tandem che ha portato il Perugia all’inferno (Di sabato 15 agosto 2020) Il calcio è una cosa seria, estrema sintesi di programmazione, coerenza e scelte decise. L’esatto contrario di quanto hanno fatto Santopadre e Goretti a Perugia, il tandem che ha affossato un club glorioso e abituato a ben altri risultati. Per tutta la stagione non abbiamo fatto altro che osservare, allibiti, l’evolversi della situazione. Mai una scelta chiara, l’ulteriore fallimento con la scelta di richiamare Cosmi in panchina (un altro artefice del crac), addirittura la ricerca di un allenatore a gettone per i playout. Per poi decidere di andare avanti con Massmo Oddo, l’allenatore sfiduciato, esonerato, richiamato, un disastro. Santopadre e Goretti entrano nel libro nero della storia: loro, in tandem, hanno portato il ... Leggi su alfredopedulla

Una stagione maledetta, finita come peggio non poteva. Il Perugia torna in serie C dopo sei stagioni tra i Cadetti, la delusione è a dir poco cocente dopo la sfida di ritorno dei playout contro il Pes ...

Data per certa la permanenza di Massimiliano Santopadre alla guida del Perugia nonostante la categoria (come ha annunciato il presidente alla vigilia del confronto con il Pescara), i riflettori si ...

