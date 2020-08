Salvini, Elodie replica alle offese: “Noi donne vi mettiamo pure al mondo” (Di sabato 15 agosto 2020) Salvini incassa la dura replica di Elodie. Dopo le dichiarazioni polemiche della cantante di alcuni giorni fa il profilo twitter della Lega l’aveva attaccata con un post. Nei commenti tanti insulti gratuiti ed offese. Nella serata di ieri è arrivata la dura controreplica. Non è di certo la prima volta che un partito politico prenda di mira apertamente un artista o un cantante. Basti pensare al caso di Emma Marrone dello scorso anno. Lega e Salvini contro Elodie La notizia ha girato molto in rete anche perché la cantante gode di grande fama. Dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 ha sfornato tre album. Il successo per lei è aumentato con la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tutto ... Leggi su newspad

