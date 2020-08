Ryan Reynolds ai giovani che ignorano il COVID: "Spero non facciate fuori mia madre" (Di sabato 15 agosto 2020) Ryan Reynolds ha un messaggio per i giovani che festeggiano in gruppo in barba al COVID, noncuranti di chi possano contagiare con la loro sconsideratezza. A Ryan Reynolds, si sa, piace scherzare. Ma sul COVID-19 non si scherza, o comunque, lo si fa in maniera ragionata, come in questo messaggio in cui l'attore di Deadpool prega i giovani dediti ai festeggiamenti di massa di non uccidere sua madre... O David Suzuki. Con l'aumentare dell'indifferenza nei confronti dei pericoli della pandemia globale, specialmente da parte dei ragazzi che si ostinano a organizzare party, creando assembramenti di massa, e senza nemmeno seguire le norme di sicurezza più basilari (mascherine e distanziamento sociale cercasi), il Premier del Distretto ... Leggi su movieplayer

Ryan Reyolds lancia un servizio di streaming con solo un film in catalogo

L'attore Ryan Reynolds ha lanciato un nuovo servizio di streaming tramite la sua compagnia telefonica e in catalogo c'è solo un film. Ryan Reynolds ha lanciato un servizio di streaming che propone per ...

