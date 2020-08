Russia: pronto il primo lotto di Sputnik V, vaccino anti Covid-19, prodotto in 5 milioni di dosi (Di sabato 15 agosto 2020) Il ministro della Sanità Mikhail Murashko ha detto questa settimana che il vaccino sarà prima messo a disposizione dei medici e successivamente sarà disponibile a tutti i russi su base volontaria Leggi su firenzepost

