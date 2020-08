Rocco Casalino beccato da Chi mentre si consola con l’attore Gabriele Rossi (Di sabato 15 agosto 2020) Roberto D’Agostino è categorico sul suo seguitissimo sito Dagospia: «Rocco Casalino beccato da Chi mentre si consola con l’attore Gabriele Rossi». Rossi è un ex presenza fissa nella vita di Gabriel Garko che lo giudicava «un amico speciale». È saltato fuori che Casalino sarebbe single, notizia rimbalzata dopo il putiferio documentato da tutti i giornali che hanno riportato che Jose Carlos Alvarez, il fidanzato storico di Casalino che è stato attenzionato dall’antiriciclaggio a causa di suoi eccessivi movimenti bancari. I tempi son cambiati. Mai mi sarei aspettato che il portavoce di chi governa l’Italia fosse al centro del gossip. ... Leggi su aciclico

JoJordy07 : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… - massimi04366044 : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… - pensivin : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… - DSovranista : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… - leomirti : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… -