Roberto Speranza: “Dati preoccupanti. Bisogna rialzare il livello di attenzione” (Di sabato 15 agosto 2020) “I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare, anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini”. Queste le dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1. “Capisco che c’è volontà di uscire, di vivere dopo i mesi di lockdown – ha aggiunto il ministro della Salute- ma se contagiano genitori o nonni rischiano i produrre un danno reale. Al momento abbiamo lasciato tre regole fondamentali, che valgono per i giovani ma valgono per tutti: indossare la mascherina, obbligatoria al chiuso ma va indossata anche all’aperto se c’è il rischio di incrociare altre persone; il distanziamento ... Leggi su sportface

Corriere : Roberto Speranza vuole lanciare un appello alla prudenza per scongiurare un altro lockdown e convincere gli italian… - NicolaPorro : Avreste mai creduto che il trasgressivo #JAx potesse diventare come un Roberto #Speranza qualunque? È successo, pot… - LaStampa : Il ministro della Salute: «L’età media dei positivi è scesa a 40 anni, basta assembramenti. I ragazzi devono proteg… - SassiLive : MODIFICA LEGGE 194 SULL’ABORTO, LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA DI ASSOCIAZIONI ECCLESIALI… - rosarioT1970 : RT @gloquenzi: Roberto Speranza lo preferivamo nel suo silenzio operoso. -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Speranza Pillola RU486, Roberto Speranza ha tolto dall'imbarazzo il PD di Assisi Assisi Oggi Speranza: "Dati preoccupanti, rialzare livello di attenzione"

"I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare", anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna "rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutament ...

Ritorno in classe, Speranza: “Stiamo lavorando senza sosta. Non possiamo lasciare soli i presidi”

“Stiamo lavorando incessantemente, la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, è una priorità per il governo“. Lo dice al Tg1 il ministro della Salute, Roberto Sp ...

"I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare", anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna "rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutament ...“Stiamo lavorando incessantemente, la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, è una priorità per il governo“. Lo dice al Tg1 il ministro della Salute, Roberto Sp ...