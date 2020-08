Rinnovo Ansaldi: trovato l’accordo con l’argentino. I dettagli (Di sabato 15 agosto 2020) Cristian Ansaldi e il Torino hanno trovato l’accordo per il Rinnovo di contratto: l’argentino rimarrà in granata Era molto vicino all’addio, invece salvo clamorose sorprese resterà al Toro. Cristian Ansaldi in granata sta molto bene e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il club torinese. L’argentino ha accettato la riduzione dell’ingaggio e il contratto di un anno proposto dal club di Urbano Cairo. Come riporta Gianluca Di Marzio nell’accordo c’è anche un’opzione legata al Rinnovo per un ulteriore anno, che scatterà nel caso in cui Ansaldi riuscirà a collezionare almeno 20 presenze in stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

