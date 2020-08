Rientri dall'estero in Campania, oltre 6000 le segnalazioni (Di sabato 15 agosto 2020) Immagini di repertorio, foto Ansa, Tampone per chi rientra, assalto al Frullone. Utenti infuriati: 'Il vero rischio è qui' 15 August 2020 Tamponi al Frullone per chi rientra dall'estero, l'Asl: '... Leggi su napolitoday

chedisagio : Se il 14 settembre - dopo sette mesi - le scuole non riaprono, non è per colpa di discoteche, spiagge o rientri dal… - fanpage : #Covid_19, all'aeroporto di Fiumicino al via i controlli per chi rientra dall'estero - Tg3web : Continuano ad aumentare i casi di covid-19 in Italia. Una crescita lenta ma ormai costante da alcune settimane. Sup… - EmMaccioni : RT @chedisagio: Se il 14 settembre - dopo sette mesi - le scuole non riaprono, non è per colpa di discoteche, spiagge o rientri dall'estero… - MinaAlessio : RT @chedisagio: Se il 14 settembre - dopo sette mesi - le scuole non riaprono, non è per colpa di discoteche, spiagge o rientri dall'estero… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dall Ferragosto e picco di rientri dall'estero: la Riviera di Levante si blinda Il Secolo XIX Passi da Principiante, l'area mineraria di Calcaferro tra storia e natura

Nella frazione di Mulina nel comune di Stazzema si staglia fra la natura rigogliosa e boschiva, rocce imponenti, fredde e scenografiche cascate il percorso di Calcaferro. Esiste, fuori da questo perco ...

Coronavirus, il bollettino di oggi, 15 agosto. Tabelle e dati sul Covid

Roma, 15 agosto 2020 - Crescono da giorni i contagi da Coronavirus in Italia. Sempre più alta l'attenzione sul bollettino del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sull'andamento dell'e ...

Nella frazione di Mulina nel comune di Stazzema si staglia fra la natura rigogliosa e boschiva, rocce imponenti, fredde e scenografiche cascate il percorso di Calcaferro. Esiste, fuori da questo perco ...Roma, 15 agosto 2020 - Crescono da giorni i contagi da Coronavirus in Italia. Sempre più alta l'attenzione sul bollettino del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sull'andamento dell'e ...