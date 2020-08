Ricordate Giulia | la velina bionda di Striscia Sparita dalla tv | eccola oggi | Senza veli estremo per Ferragosto | Guarda

Ricordate Giulia, la velina bionda di Striscia. Sparita dalla tv, eccola oggi: "topless estremo" per Ferragosto | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Ricordate Giulia Calcaterra? L'ex velina bionda di Striscia la notizia (stagione 2012-13, in coppia con la mora Alessia Reato), dopo la fortunata esperienza nel tg satirico di Canale 5 fondato da Antonio Ricci ha deciso di allontanarsi progressivamente dal mondo della tv, per dedicarsi alla sua vera passione: gli sport estremi. Sulla sua pagina Instagram non si contano le foto e i video realizzati in location selvagge e suggestive, immersi spesso nella natura incontaminata. L'ultimo post "ferragostano", però, di "wild" ed estremo ha soprattutto il Senza veli della 29enne Calcaterra, strepitoso. Le foto sono tutto tranne che volgari, anzi l'impianto in bianco e nero contribuisce decisamente a ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Giulia Striscia la Notizia, ricordate la velina Giulia Calcaterra? Ecco cosa fa ora MeteoWeek Autodenunce e tamponi obbligatori. Ecco cosa bisogna fare al rientro dopo i viaggi in Croazia

Diffuse dalle Aziende sanitarie le coordinate da comunicare via mail al rientro. Ma su controlli e procedure regna il caos TRIESTE Riunioni su riunioni per preparare la “macchina”, anche se sono le au ...

Appello del Fvg a Roma: servono più mezzi e strumenti per i test sul Covid-19

Richiesta di Fedriga al commissario: il Friuli Venezia Giulia necessita di 100 mila test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene specifico del virus UDINE. "Il Friuli Venezia Giulia ha chiesto ...

