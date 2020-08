Residue di Merawi Gerima, alle Giornate degli Autori, venezia 77 (Di sabato 15 agosto 2020) . Con Residue abbiamo il potente esordio di Merawi Gerima, ambientato a Washington, sui prodromi di black lives . Film che affonda davvero i denti nel nucleo di ciò che costituisce una comunità. Si presenta come un collage di ricordi e momenti definitivi che interrompono e si intrecciano in una narrativa estremamente attuale del protagonista Jay che torna a casa in Q street a DC per girare un film. Giornate degli Autori,venezia 77 tra Pink Floyd e Nilde Iotti Trama Quando Jay torna a casa, la gentrificazione ha reso irriconoscibile il suo quartiere. Demetrius, il suo migliore amico ai tempi dell’infanzia, è scomparso. Tra quelli rimasti, nessuno si fida e risponde alle sue domande. La frustrazione aumenta quando ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

