Repubblica - Meret, incontro la prossima settimana: l'entourage vuole il prestito (Di sabato 15 agosto 2020) Se Alex Meret dovesse essere confermato alle spalle di David Ospina nelle gerarchie di Rino Gattuso sarebbe pronto ad andare via in prestito a cercare minuti. Leggi su tuttonapoli

SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Repubblica - Meret, incontro la prossima settimana: l'entourage vuole il prestito - tuttonapoli : Repubblica - Meret, incontro la prossima settimana: l'entourage vuole il prestito - infoitsport : Repubblica - Meret può lasciare Napoli in prestito: l'entourage attende solo il via libera da parte di Giuntoli -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Meret

Tutto Napoli

Se Alex Meret dovesse essere confermato alle spalle di David Ospina nelle gerarchie di Rino Gattuso sarebbe pronto ad andare via in prestito a cercare minuti. Lo conferma anche l'edizione odierna de L ...Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea relativi al calciomercato ...