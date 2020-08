Repubblica: il papà ribadisce che Higuain non vuole lasciare la Juve (Di sabato 15 agosto 2020) Higuain non vuole lasciare la Juve. In casa Juve si respira aria di rivoluzione e rinnovamento, ma la situazione sembra complicarsi per Andrea Agnelli per il rifiuto di alcuni ad andarsene. Repubblica riporta oggi le parole del padre e procuratore di Gonzalo Higuain circa il suo futuro. «Gonzalo non rinuncerà al suo contratto per andare in un’altra squadra. Credo che resterà lì e poi potrà giocare al River o in qualsiasi altro posto, da svincolato». Si potrebbe prospettare un nuovo caso Pipita come quello della passata stagione in cui il club bianconero era pronto a cederlo e non ci riuscì L'articolo Repubblica: il papà ribadisce che Higuain non ... Leggi su ilnapolista

