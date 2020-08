Remco Evenepoel, caduta choc al Giro di Lombardia: il ciclista è precipitato dal ponte per 10 metri VIDEO INCIDENTE (Di sabato 15 agosto 2020) Bruttissima caduta al Giro di Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Ciclismo, il belga Evenepoel cade in un burrone durante il Giro di Lombardia. FOTO - Agenzia_Ansa : #ciclismo Brutta caduta del corridore belga Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago… - RaiSport : ????? #GirodiLombardia, le immagini della caduta di Remco #Evenepoel #iLombardia #ciclismo @Il_Lombardia… - NickIannello64 : RT @RaiNews: Ciclismo, caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia - Cicloweb_it : Evenepoel, i primi esami rincuorano. La Gazzetta dello Sport riferisce: «Non ha niente di rotto» -

Verrebbe da dire che è il migliore anche nelle cadute, Remco Evenepoel. La spaventosa caduta che lo ha coinvolto nella discesa che dalla Colma di Sormano porta la corsa a costeggiare il Lago di Como h ...Una prova ancora in crescendo al Giro di Lombardia per il ciclista messinese. Sesto al traguardo, vittoria del danese Fuglsang, paura per la brutta caduta di Evenepoel ma sta bene. Si è svolta nel gio ...