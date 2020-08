Regionali in Campania, già vacilla l’intesa Renzi-De Mita (Di sabato 15 agosto 2020) Rischia di saltare il dialogo tra Popolari e Italia Viva per le Regionali in Campania, che avrebbe visto i candidati dell’ex leader Dc Ciriaco De Mita confluire nella lista del partito di Matteo Renzi. Un’operazione funzionale a rafforzare entrambi gli schieramenti e a snellire il numero elevato di civiche a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca, che fino a ieri sera veniva data quasi per certa da fonti qualificate interne a Iv. Nelle ultime ore, invece, c’è stato un forte rallentamento, sia per le critiche arrivate dopo che la trattativa è diventata di pubblico dominio, ma anche perché la lista unica ha creato forti malumori tra i candidati che resterebbero fuori dalla corsa al Consiglio regionale. Le operazioni, comunque, proseguono all’interno del ... Leggi su ildenaro

ArturoP66023286 : ???????????????????????????????? Clamoroso in Campania, le liste di Renzi e De Mita si uniscono. E De Luca gode - Il Tempo - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: La sopravvivenza val bene un accordo col peggior nemico #matteorenzi #ciriacodemita #vincenzodeluca #15agosto - ZuccoSilvia : RT @Agenzia_Dire: Tutte le news, le dichiarazioni dei candidati e gli appuntamenti! Lo speciale dell'@Agenzia_Dire dedicato alle elezioni… - simoventurini1 : RT @Giul_Granato: Porteremo in Consiglio Regionale le nostre idee e proposte a partire dal lavoro e dalla difesa dell'ambiente, in una Camp… - phildancefc : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Ero in pensiero Regionali in Campania. De Mita fa pace con Renzi, patto elettorale per De Luca https:… -