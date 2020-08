Ranieri Guerra (Oms): “Pericolosissimo riaprire le scuole coi contagi in crescita. Rispettiamo le regole o andiamo a sbattere” (Di sabato 15 agosto 2020) L’aumento dei contagi da Coronavirus, negli ultimi giorni, è certificato dai numeri. E proprio sulla crescita dei numeri arriva l’allarme lanciato da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms che segue per l’organizzazione la situazione del virus in Italia. “La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell’emergenza”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. “È adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d’ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano”. Ranieri Guerra, nell’intervista, ha ... Leggi su tpi

