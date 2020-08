Quel vaffa che si ritorce contro i grillini (Di sabato 15 agosto 2020) In pochi anni i 5 Stelle sono passati dall'essere il movimento anti-casta per eccellenza a incarnare la casta appena raggiunto incarichi di governo. L'alleanza di governo prima con la Lega, poi col Pd, le auto blu da sempre contestate ma poi utilizzate, fino alla notizia di questi giorni sulla modifica del "mandato zero" che annulla la regola dei due mandati per gli eletti pentastellati. C'è chi ha dovuto fare i conti con la rivolta della base, uno di questi è l'ex ministro Danilo Toninelli che poco più di un mese fa a ricevuto un vaffa... di ritorno. Dalla puntata di Quarta Repubblica del 6 luglio 2020L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

