Pugno duro della Lega sul bonus Covid (Di sabato 15 agosto 2020) Alla vigilia del “processo” alla Camera sui politici che hanno chiesto il bonus Covid, spunta anche l’ultimo nome che mancava all’appello dei ‘furbetti’ sospettati. Si tratta del pentastellato Marco Rizzone deputato e membro della Commissione Attività produttive e di quella di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. E se la Lega ha tagliato il filo coi suoi “imputati”, sospendendo due deputati, bloccando la ricandidatura in Veneto dei consiglieri regionali e del vicepresidente della giunta finiti nella bufera e chiedendo, con Matteo Salvini, che “anche gli altri facciano altrettanto”, la risposta dei 5 stelle non si è fatta aspettare. “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a ... Leggi su sbircialanotizia

