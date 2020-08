Project Power la trama del film che ha conquistato la Top Ten di Netflix (Di sabato 15 agosto 2020) Project Power il film Netflix con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt subito in testa alla Top Ten Conquista subito il pubblico italiano Project Power adrenalinico film Netflix capace di entrare in Top Ten tra i titoli più popolari della piattaforma di streaming in Italia. Diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, scritto da Mattson Tomlin, Project Power è arrivato su Netflix il 14 agosto. Si tratta del primo film scritto da Tomlin creato nel 2016 in una caffetteria quando aveva 25 anni. Il film è per lo più ambientato nel corso di un giorno e di una notte a New Orleans, con al centro tre “eroi” che cercano di fermare ... Leggi su dituttounpop

teo_acm : RT @sergeantbrns: qualcuno che ha visto Project Power mi sa dire se ne vale la pena? - sergeantbrns : qualcuno che ha visto Project Power mi sa dire se ne vale la pena? - GdiGardy : Potevo lasciarvi senza la stronc...recensione del film Netflix di Ferragosto? No, quindi è arrivato il momento di p… - rosatoeu : I 10 migliori 'cattivi' dei cinefumetti. Alcuni di loro rappresentano il marcio della società, altri l’opposto del… - UniMoviesBlog : In pieno solleone #Netflix distribuisce #ProjectPower, il nuovo thriller sci-fi con #JamieFoxx e… -