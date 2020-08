Previsioni Meteo del Pomeriggio di Sabato 15 Agosto 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 15 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 15 Agosto 2020 Al Pomeriggio un po’ di instabilità attesa su Appennino bolognese-romagnolo e Alpi orientali con possibilità di temporali, persiste stabilità prevalente sui rimanenti settori. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali … Leggi su periodicodaily

Corriere : Meteo, le previsioni di Ferragosto: molto caldo al Sud, temporali isolati sulle Dolomiti - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo weekend di #Ferragosto - solonews1011 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo per questo weekend di #Ferragosto - solonews1011 : RT @InMeteo: NEWS: Previsioni meteo: rinfrescata veloce in settimana con forti temporali al centro-nord, poi di nuovo gran caldo https://t.… - solonews1011 : RT @la_meteo_it: #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni per sabato 15 agosto: poche nubi sui rilievi più alti, sole e caldo… -