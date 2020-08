Ponte Morandi, due anni dopo: la fiaccolata a Genova per ricordare le vittime – Video (Di sabato 15 agosto 2020) fiaccolata in memoria delle vittime del Ponte Morandi a Genova. Nella serata del 14 agosto, in tanti si sono incamminati lungo le vie dei tre quartieri più colpiti due anni fa dal crollo del viadotto, Certosa, Sampierdarena e Cornigliano. Fiaccole alla mano i presenti sono poi arrivati nella nuova “Radura della Memoria”, dove in mattinata si è svolta la commemorazione delle 43 vittime. I cortei luminosi sono stati organizzati da alcune associazioni e condivisi con il comitato dei familiari delle vittime. L'articolo Ponte Morandi, due anni dopo: la fiaccolata a Genova per ricordare le vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - emergenzavvf : Due anni fa in uno scenario di 'guerra' 400 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta per il salvataggio di persone tr… - virginiaraggi : Due anni fa la tragedia del crollo del ponte Morandi, a Genova. Roma ricorda le 43 vittime e si stringe alle loro f… - ilfattovideo : Ponte Morandi, due anni dopo: la fiaccolata a Genova per ricordare le vittime – Video - clikservernet : Ponte Morandi, due anni dopo: la fiaccolata a Genova per ricordare le vittime – Video -