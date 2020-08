Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a ricorrere alla Corte europea” (Di sabato 15 agosto 2020) “Spero sia solo un errore, tra l’altro non voluto. Mi auguro che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e mi faccia riavere il mio posto“. Parla così dopo la sospensione Arianna Virgolino, Poliziotta esclusa dal corpo di polizia dove lavorava per un tatuaggio, un cuore sul polso, rimosso già durante le selezioni per entrare nel corpo. “Il tatuaggio sul mio polso non esisteva già prima delle visite mediche concorsuali, speravo anzi che venisse premiata una persona che è stata disposta a subire 9 trattamenti laser dolorosi e costosi proprio per diventare una Poliziotta“, continua, dicendosi “Pronta a ricorrere in ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Un tatuaggio, peraltro cancellato, non trasforma una poliziotta meritevole di encomio in un elemento da allontanare… - repubblica : Arianna, la poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: 'Un'ingiustizia' - ilfattovideo : Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a ri… - clikservernet : Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a ri… - Noovyis : (Poliziotta sospesa per un tatuaggio rimosso: “Spero sia un errore, tolto proprio per entrare nel corpo. Pronta a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotta sospesa Poliziotta sospesa, Castelli: «Ho una passione per i tatuaggi, spero Arianna possa tornare in servizio» Corriere della Sera La storia di Arianna, l’ex poliziotta radiata per un tatuaggio: “Pago per la mia onestà”

La trentaduenne agente della Polstrada di Lodi: «Cancellare quell’ “inestetismo” mi è costato 2mila euro e parecchio dolore. Se potessi rifarei il concorso, ma ho superato il limite di età» MILANO. «I ...

Lo strano caso della poliziotta premiata per aver sventato una rissa e sospesa per un tatuaggio (cancellato)

Il caso di Arianna Virgolino, la poliziotta premiata per aver sedato una rissa a Casalpusterlengo e poi sospesa per un tatuaggio cancellato. È diventato un caso di rilevanza nazionale quello di Ariann ...

La trentaduenne agente della Polstrada di Lodi: «Cancellare quell’ “inestetismo” mi è costato 2mila euro e parecchio dolore. Se potessi rifarei il concorso, ma ho superato il limite di età» MILANO. «I ...Il caso di Arianna Virgolino, la poliziotta premiata per aver sedato una rissa a Casalpusterlengo e poi sospesa per un tatuaggio cancellato. È diventato un caso di rilevanza nazionale quello di Ariann ...