Pogba Juventus, Paratici può sperare: ritorno a una condizione (Di sabato 15 agosto 2020) Pogba Juventus – Che Paul Pogba sia un obiettivo della Juventus è ormai risaputo. Il centrocampista francese è sempre sulla lista della spesa di Paratici, con quest’ultimo che adesso può sperare nel suo ritorno. Un riapprodo di Pogba alla Juve è possibile: adesso le possibilità non sono ridotte al lumicino ma tutto dipende da una cessione illustre. Pogba Juventus: ritorno solo in un caso Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Tuttosport” Pogba può tornare alla Juve solo se i bianconeri dovessero cedere un top player. Il primo indiziato è Dybala che potrebbe rientrare in uno scambio proprio con lo ... Leggi su juvedipendenza

In Spagna insistono: Jorg Mendes ha offerto Cristiano Ronaldo a Barcellona, Real Madrid (per un clamoroso ritorno) e Paris SG, ma nessuno di questi tre club se l'è sentita d'impegnarsi. Dall'entourage ...

Se n’era andato via dalla Juventus quattro anni fa, senza avere il tempo di salutare la squadra e Max Allegri perché dalle vacanze americane era rientrato direttamente su Manchester per le visite medi ...

