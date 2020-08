Pochettino e le ultime parole famose: “Non allenerò mai il Barça…” (Di sabato 15 agosto 2020) Non è ancora ufficiale ma stando a indiscrezioni sembra avanzare la figura di Pochettino come prossimo allenatore del Barcellona. In attesa di ufficialità, fa sorridere quanto disse il tecnico argentino, allora sulla panchina degli Spurs, nell’ottobre del 2018 in merito all’imminente sfida di Champions League tra il suo Tottenham e il Barcellona: “Non allenerò mai il Barcellona, ci sono dei valori nella vita. Piuttosto vado a lavorare in fattoria”. Tutto questo nasce dal legame del tecnico nativo di Murphy con l’Espanyol (altra squadra della cittadina di Barcellona), squadra dove ha giocato dalla stagione 1994-2001 e 2004-2006 prima di diventare allenatore dal 2009 al 2012. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Pochettino e le ultime parole famose: ... Leggi su alfredopedulla

