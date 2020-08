Playoff NBA 2020, ecco il calendario completo del primo turno (Di sabato 15 agosto 2020) Il quadro dei Playoff NBA è quasi delineato: in attesa di conoscere l’avversaria dei Lakers, la NBA ha reso noto il calendario del primo turno. Si partirà il 17 agosto alle ore 19:30 con Utah Jazz–Denver Nuggets che daranno il via alla serie: considerando tutte e sette le gare della serie, il primo turno dovrebbe concludersi il 30 agosto. Orari abbordabili per l’Europa dato che, osservando il calendario, fino al 25 in Italia sarà possibile vedere due partite al giorno con finale entro l’una. Le 16 squadre giocheranno in tre arene diverse all’interno della bolla di Orlando. Tutte le squadre conosco le rispettive avversarie, tranne i Lakers: LeBron e compagni, ... Leggi su sportface

