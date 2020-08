Picnic di ferragosto per 4,5 milioni di italiani (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Lungo la Penisola torna la tradizione del Picnic con circa 4,5 milioni di italiani che tra familiari o amici hanno scelto di trascorrere il giorno di ferragosto all'aria aperta con grigliate, sul posto o piatti portati da casa per evitare il rischio di assembramenti nel rispetto delle misure imposte dall'emergenza coronavirus. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che più di un italiano su due (54%) ha scelto di spostarsi e non è restato a casa per ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita fuori porta. Per un 20% di cittadini il ferragosto - spiega Coldiretti - è invece, un giorno come tutti gli altri, magari da ... Leggi su agi

