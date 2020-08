Perugia, rabbia dopo retrocessione in C: fantocci di tre calciatori impiccati sotto cavalcavia (Di sabato 15 agosto 2020) A Perugia la delusione e la rabbia è tanta dopo la retrocessione del club in Serie C. La vittoria del Pescara ai rigori ha messo in ginocchio la squadra di mister Oddo che è finita nel mirino dei tifosi. rabbia sfociata in una macabra protesta con tre fantocci con le maglie di tre giocatori del Perugia – Iemmello, Falzerano e Di Chiara – appese ad un cavalcavia con uno striscione con la scritta ‘Vi vogliamo così’. Il grave gesto è stato segnalato in periferia, nella zona di Casenuove, precisamente in via Trancanelli. Ora scatteranno le indagini sul caso con gli inquirenti che dovranno cercare di individuare gli autori del gesto di cattivo gusto. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Perugia retrocesso in C, esplode la rabbia dei tifosi. Insulti e 4 manichini con la maglia del Grifo appesi sotto ad u… - ItaSportPress : Perugia, rabbia dopo retrocessione in C: fantocci di tre calciatori impiccati sotto cavalcavia -… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Perugia retrocesso in C, esplode la rabbia dei tifosi. Insulti e 4 manichini con la maglia del Grifo appesi sotto ad u… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Perugia retrocesso in C, esplode la rabbia dei tifosi. Insulti e 4 manichini con la maglia del Grifo appesi sotto ad u… - BombeDiVlad : ?? #Perugia retrocesso in C, esplode la rabbia dei tifosi. Insulti e 4 manichini con la maglia del Grifo appesi sot… -