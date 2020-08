Perché si festeggia Ferragosto? Il significato e l’origine della festa (Di sabato 15 agosto 2020) Ferragosto, il significato e l’origine della festa. Dalla tradizione pagana a quella religiosa, un viaggio nella storia dell’Italia (ma non solo). Tutti festeggiano il giorno di Ferragosto ma pochi lo fanno nel modo giusto e quasi nessuno conosce il significato e l’origine delle festa. Complice il fatto che cada proprio alla metà del mese di agosto, nell’immaginario collettivo è il giorno giusto per i gavettoni sulla spiaggia, il falò e il bagno di mezzanotte. In realtà si tratta di una festa di origine religiosa. Ferragosto, il segnificato Non stupisce il fatto che parliamo di un ricorrenza che affonda le sue radici originarie nell’Antica Roma imperiale ... Leggi su newsmondo

