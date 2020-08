Pensioni: quattordicesima, Ape sociale, opzione donna; arriva la riforma Catalfo (Di sabato 15 agosto 2020) Il ministro Catalfo è al lavoro sulla sua riforma delle Pensioni che comprenderà diverse misure che potrebbero essere attuate già dalla Legge di Bilancio 2021. E non si tratterà di una riforma “lacrime e sangue” come molti hanno ipotizzato. riforma Pensioni Catalfo La riforma ce la sta chiedendo l’Europa ma innanzitutto serve all’Italia per garantire una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. E la ministra Catalfo si è rimboccata le maniche e si è messa al lavoro. E non solo per soddisfare l’Europa. Il ministro vuol fronteggiare la crisi ed investire nella ripresa dell’Italia intervenendo nel sistema ... Leggi su pensioniefisco

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni quattordicesima Quattordicesima ai pensionati: pagamento a luglio, ma non per tutti Ipsoa PENSIONI QUOTA 100 ADDIO: ARRIVA QUOTA 41 CON PENALIZZAZIONI. Riforma pensioni news

Quota 41 in rampa di lancio? Quota 100 pensioni sarà mandata in soffitta a fine 2021 e su questo non ci piove. Questo forma di pensionamento anticipato (62 anni + 38 di contributi) era stata voluta co ...

Riforma pensioni 2021: ultime notizie Quota 41 e Quota 100, 14esima

Riforma pensioni 2021 ultime notizie: ***Riforma pensioni 2021 ultime notizie 17 agosto 2020: acceso il dibattito tra governo e sindacati sulla Riforma delle pensioni, con alcune misure che potrebbero ...

