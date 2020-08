Panchina Barcellona: più Pochettino che Xavi (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo la debacle di ieri sera sembra esserci aria di rivoluzione in casa blaugrana. Lo ha confermato anche il presidente Bartomeu, a caldo, ieri nel post sconfitta di Lisbona: “Prenderemo delle decisioni”. Facile intuire un cambio immediato della guida tecnica. Nelle ultime ore sembra avanzare il nome di Pochettino, mentre si allontanano le quotazioni di Xavi. Attenzione che potrebbe cambiare, e tanto, anche l’entourage del Barcellona: dai collaboratori ad Abidal fino al parco osservatori. Foto: AS L'articolo Panchina Barcellona: più Pochettino che Xavi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

