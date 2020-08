Palermo, Michele Ferri: “Boscaglia l’uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così” (Di sabato 15 agosto 2020) "Il Palermo si è assicurato un uomo che conosce bene la categoria".Esordisce così l’ex difensore di Palermo, Cagliari e Atalanta, Michele Ferri, che intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha detto la sua sull'ingaggio di Roberto Boscaglia, esprimendo gioia e soddisfazione per il lavoro svolto dai vertici manageriali della società rosanero: "Credo che il Palermo abbia dato un bel segnale alla piazza. Credo ci fossero un po’ di dubbi. Stavano affiorando incertezze. Invece, prendendo Boscaglia, il Palermo si è assicurato un uomo che conosce la categoria. Per lui parlano i risultati ottenuti proprio in Serie C".Basandosi sul credo calcistico dello stesso e sulla sua grande attitudine, l'ex calciatore rosanero, che ha ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, #MicheleFerri: “Boscaglia l’uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così” - WiAnselmo : #Palermo, Michele Ferri: 'Boscaglia l'uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così'… - Mediagol : #Palermo, Michele Ferri: 'Boscaglia l'uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così'… - OstFF : RT @JacopoVeneziani: Qual è la prima parola che vi viene in mente osservando i paesaggi autunnali dipinti da Michele Catti? Nato e morto a… - IndirilliLina : RT @JacopoVeneziani: Qual è la prima parola che vi viene in mente osservando i paesaggi autunnali dipinti da Michele Catti? Nato e morto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Michele Palermo, Michele Ferri: “Boscaglia l’uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così” Mediagol.it Michele Peroni nuovo giocatore della Pallacanestro Senigallia

La Pallacanestro Senigallia aggiunge al suo roster Michele Peroni, guardia di Oleggio (Novara), classe ’94, 190 cm per 84 kg, proveniente dalla Frata Nardò, con cui ha disputato il campionato di serie ...

Trasporti a Palermo, il biglietto unico è introvabile: i tagliandi solo in stazione

Il biglietto unico per bus, tram e metro a Palermo è introvabile. Il ticket integrato (5 euro e 50 centesimi) era stato presentato a inizio luglio dal presidente della Regione Musumeci, dal sindaco Or ...

La Pallacanestro Senigallia aggiunge al suo roster Michele Peroni, guardia di Oleggio (Novara), classe ’94, 190 cm per 84 kg, proveniente dalla Frata Nardò, con cui ha disputato il campionato di serie ...Il biglietto unico per bus, tram e metro a Palermo è introvabile. Il ticket integrato (5 euro e 50 centesimi) era stato presentato a inizio luglio dal presidente della Regione Musumeci, dal sindaco Or ...