Palermo, coraggio e gioco: inizia l’era Boscaglia. Almeno 6 i rinforzi in agenda (Di sabato 15 agosto 2020) Per l’ufficialità si dovrà attendere ancora un po', ma Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo."coraggio e gioco nasce il Palermo Boscaglia style". Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport' che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l'incontro di martedì e l'attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico dell'allenatore ex Trapani. In tal senso, mercoledì mattina sono approdati nel capoluogo siciliano i primi due rinforzi: l'attaccante Andrea Saraniti e l'esterno offensivo Nicola Valente. Per entrambi - il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla ... Leggi su mediagol

Boscaglia, il rosa nel destino: "Per un siciliano è speciale"

“La motivazione nel calcio come nella vita”. È questo il titolo della tesi con cui Roberto Boscaglia si è laureato al super corso di Coverciano, e ne detta effettivamente il suo tratto principale da a ...

