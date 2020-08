Palazzo di Brera Milano: l’arte, la storia, la sede della Pinacoteca (Di sabato 15 agosto 2020) Il Palazzo di Brera è un edificio storico sito in via Brera n. 28 a Milano, oggi sede di varie istituzioni tra cui l’Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Nazionale Braidense e la Pinacoteca di Brera. Inoltre, ospita anche: l’Osservatorio Astronomico; l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere; l’Orto Botanico; e l’Istituto di Fisica Generale Applicata. Per scoprire le origini bisogna riportare indietro la macchina del tempo al 1201. Allora, dove oggi sorge l’attuale Palazzo di Brera, c’era solamente una braida o bera, vale a dire un terreno incolto, un’ortaglia ai confini cittadini. E fu allora che un tale Algiso Guercio donò il suo appezzamento all’Ordine degli ... Leggi su unitremilano

