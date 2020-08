Palagiano: bambino di 20 mesi annegato in piscina Disgrazia di ferragosto (Di sabato 15 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Tragedia di ferragosto a Palagiano nel Tarantino. Nel primo pomeriggio un bimbo di appena 20 mesi è morto annegato nella piscina di una villa privata. Vani i soccorsi: gli operatori del 118 hanno cercato, purtroppo senza successo, di salvargli la vita. L'articolo Palagiano: bambino di 20 mesi annegato in piscina <small class="subtitle">Disgrazia di ferragosto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Durissimo lo sfogo dei genitori dei vacanzieri, contro i quali nelle scorse ore, il mondo del web ha puntato il dito senza esclusione di colpi. In attesa di conoscere l’esito - hanno proseguito i geni ...Un bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all’interno di una villa privata, nel territorio di Palagiano in provincia di Tar ...