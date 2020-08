Pagelle Manchester City-Lione 1-3: voti e tabellino Champions League 2019/2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Le Pagelle di Manchester City-Lione 1-3, match dei quarti di finale di Champions League 2019/2020. La prima mezz’ora di gioco è un capolavoro della squadra di Garcia in vantaggio dopo 24′ grazie ad una perla di Cornet che si fionda su una palla vagante dopo un contrasto tra Garcia ed Ekambi e mette in rete col mancino beffando Ederson fuori dai pali. Nella ripresa c’è la reazione del City e il pareggio alla fine è la naturale conseguenza della grande qualità della banda Guardiola: Sterling scatta in profondità, difende un pallone e lo scarica per De Bruyne che col piattone destro trova la conclusione vincente che non lascia scampo ad Anthony Lopes. Ma nel finale c’è la ... Leggi su sportface

