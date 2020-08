Orrore a Genova, un immigrato marocchino e la fidanzata pestano e rapinano 86enne claudicante (Di sabato 15 agosto 2020) Orrore a Genova, immigrato marocchino e fidanzata pestano e rapinano 86enne claudicante. I due malviventi hanno malmenato e derubato l’anziano mentre rincasava, terrorizzandolo con percosse e minacce. Gli autori della brutale aggressione sono un nordafricano e la sua fidanzata. Al momento, la Polizia di Stato di Genova ha fermato il nordafricano 35enne con led accuse di evasione, ricettazione e rapina aggravata in concorso con la compagna 27enne accusata anche per lesioni personali. Pedr la donna, però le autorità hanno disposto la segnalazione in stato di libertà. I due hanno fatto scattare la rapina poco dopo essere giunti a bordo di uno scooter rubato nei pressi del ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Orrore a Genova, un immigrato marocchino e la fidanzata pestano e rapinano 86enne claudicante… - dippo77 : Sono tanti i modi e i moniti per ricordare l'orrore che è stato. Io vorrei non ritrovarlo @ Genova, Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Genova Genova, notte horror: figlio uccide il padre a martellate Inews24 Genova, a Villa Bombrini "Dentro di me non abita nessuno"

La produzione del Teatro dell'Ortica del 12 agosto, alle ore 21.30, per l’anteprima del Festival Teatrale dell’Acquedotto Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.30 andrà in scena l’ultimo atto dell’anteprim ...

Il maledetto paese che puzzava di pesce

IVO TORELLO nasce a Genova nel 1974: scrittore, incisore, scultore, fotografo, appassionato d'arte, s'impone all'attenzione del pubblico a partire dalla fine degli anni '90. Il suo racconto "Amalgama" ...

La produzione del Teatro dell'Ortica del 12 agosto, alle ore 21.30, per l’anteprima del Festival Teatrale dell’Acquedotto Mercoledì 12 agosto, alle ore 21.30 andrà in scena l’ultimo atto dell’anteprim ...IVO TORELLO nasce a Genova nel 1974: scrittore, incisore, scultore, fotografo, appassionato d'arte, s'impone all'attenzione del pubblico a partire dalla fine degli anni '90. Il suo racconto "Amalgama" ...