Oltre alle bombe, diluvi: il sito Unesco di Sana'a si sta "sciogliendo" (Di sabato 15 agosto 2020) Presi dal Coronavirus e dai suoi effetti, in Italia non ci stiamo accorgendo di una tragedia umanitaria in corso nello Yemen né che le forti piogge degli ultimi tempi, accentuate o provocate ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Oltre alle Oltre un milione di euro per i banchi monoposto destinati alle Superiori: così si... Quotidiano di Puglia Da domani test a Fiumicino, 2000 rientri

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Domani partiranno i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia; previsti oltre 2.000 arrivi da zone a rischio. "Uno sforzo enorme per la ...

Coronavirus: a Roma e nel Lazio casi in aumento, ma i ricoveri sono solo tre in più in una settimana

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Ieri a Roma 27 nuovi casi, 45 in totale quelli del Lazio. Attualme ...

