Nuovo libro di Bob Woodward sul rapporto tra Trump e Kim Jong Un (Di sabato 15 agosto 2020) Il Nuovo libro di Bob Woodward renderà pubblica la corrispondenza tra Trump e Kim Jong Un. I rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti sono tesi ormai da anni. Il paese asiatico infatti è uno dei più chiusi al mondo e il potere è ben saldo nelle mani di una sola famiglia. Gli Stati Uniti per molto tempo hanno avuto un atteggiamento molto aggressivo anche a causa dello sviluppo di armi nucleari a Pyongyang. Ora però un libro potrebbe chiarire molti aspetti del controverso rapporto tra i due paesi. Bob Woodward infatti ha messo le mani su ben 25 lettere scambiate dai leader dei due paesi e che sarebbero all’origine degli storici incontri tra Donald Trump e Kim Jong Un. Dalle ... Leggi su bloglive

AutumnSaper : RT @TriskellEdiz: In onore dell'imminente uscita del nuovo libro dell'amata Autumn Saper cogliamo l'occasione per ricordavi i suoi libri ch… - teologiacuore : Il nuovo Libro di #PapaFrancesco “La Carità del #Cuore - Testimoni della Tenerezza del Padre”,curato da Don Franco… - ContropiedeA : Il nuovo libro di Adrano Panatta: 'Il tennis l'ha inventato il diavolo' - - EroicaFenice : I valori che contano, il nuovo libro di Diego de Silva - cappellodilibri : La cura dello sguardo, il nuovo libro di @francoarminio , contiene tanti spunti dai quali lasciarci toccare e sorpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo libro

Prima Treviglio

Una celebrazione speciale per una scrittrice dalla penna e dalla classe inconfondibili. Il nuovo numero de «la Lettura» rende omaggio alla regina inglese del giallo, Agatha Christie (15 settembre 1890 ...Per chi non lo conoscesse, Vincenzo Malinconico è un avvocato napoletano di circa cinquant’anni, reduce da una separazione, ha due figli adulti (Alagia in realtà è la figlia della ex moglie Nives, una ...