Nuovo attacco di Martusciello a Mastella: “Non ha più nulla di democristiano” (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si placa la polemica innescata dalla revoca dal cda Asi di Nascenzio Iannace. È ancora Fulvio Martusciello a intervenire. E nel suo mirino, ancora una volta, c’è il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “La revoca di Nascenzio Iannace seguita a quella di Antonio Reale dimostra plasticamente che Clemente Mastella non ha più nulla di democristiano. Un propinatore di olio di ricino che non conosce più i sentimenti dell’ amicizia, della riconoscenza, del rispetto, che dimentica gli amici di sempre per preferire gli ultimi arrivati. Si tolga lo scudo crociato dal petto. Lo prendiamo noi” – dichiara il cocoordinatore di Forza Italia a Benevento. L'articolo Nuovo attacco di ... Leggi su anteprima24

CaterinaBuffol1 : Dopo una bella dormita sono di nuovo qua a rompervi dicendo di v0tare un po' prima dell'uscita delle foto teaser, h… - davidgiuliodori : @TGol61 Dopo 8-2 al 100%. M. non può chiudere la carriera al Barca così. Via lui e il mister. Nuovo mister e soldi.… - Dalla_SerieA : Grana Higuain poi rivoluzione Juve. Paratici va all’attacco - - sportli26181512 : Juve, rivoluzione in attacco: ecco tutti i nomi scelti da Pirlo: Dybala pensa a un rinnovo da record, CR7 è al cent… - mayaobrien18 : raga mado ieri sera mi è sembrato che mi stesse per venire un attacco epilettico. non voglio finire di nuovo in ospedale che palle -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo attacco Nuovo attacco di Piquè: "Ora il Barça cambi tutto. Se serve vado via anche io..." TUTTO mercato WEB Coronavirus, gli appelli dei governatori. Bonaccini: “Non vanifichiamo i sacrifici”. Zingaretti: “Rischio ritorno indietro è reale”

I governatori tornano ad appellarsi alla popolazione e lanciano l’allarme dopo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute che, con 629 contagi nelle ultime 24 ore, rigetta il Paese indietr ...

Capello: "Allenare la Roma? Non ci penso proprio, i ritorni sono sempre disastrosi"

Mi diverto a Sky, vinco sempre e non perdo mai. Nei giorni della rivoluzione societaria, in cui anche l’allenatore Paulo Fonseca non sembra essere certo del suo posto, il tecnico del terzo scudetto gi ...

I governatori tornano ad appellarsi alla popolazione e lanciano l’allarme dopo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute che, con 629 contagi nelle ultime 24 ore, rigetta il Paese indietr ...Mi diverto a Sky, vinco sempre e non perdo mai. Nei giorni della rivoluzione societaria, in cui anche l’allenatore Paulo Fonseca non sembra essere certo del suo posto, il tecnico del terzo scudetto gi ...