Nuova era M5s-Pd, Di Maio cita Nenni: "Immobilismo giova a conservazione" (Di sabato 15 agosto 2020) “I nostri iscritti hanno chiaramente detto di volere evolvere facendo evolvere il Movimento. In quasi 10 anni è cambiato il mondo ed è cambiata l’Italia. Non credo sia il momento di fare previsioni, ma è evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021. Si voterà a Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli e io spero che ci possa essere una intesa complessiva”. Lo dice Luigi Di Maio intervistato da ‘La Stampa’. Con il sì dei votanti sulla piattaforma Rousseau, sottolinea il ministro degli Esteri pentastellato, “si è aperto un percorso per le elezioni amministrative, sulla base di un lavoro che stiamo portando avanti al governo centrale. Credo faccia parte della naturale evoluzione delle cose, dopo di che sono i territori che debbono essere ascoltati, le persone che ci ... Leggi su huffingtonpost

