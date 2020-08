Novella Calligaris: «Le nuotatrici della Germania Est erano vittime, strappate alle famiglie» (Di sabato 15 agosto 2020) Bella intervista del Corriere della Sera a Novella Calligaris prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia olimpica, nel 1972. Racconta delle atlete della Germania dell’Est. «Lo choc era enorme. Quando camminavo verso i blocchi di partenza speravo che quella davanti o quella dietro non inciampassero: sarei finita come una sottiletta in un panino. Così sdrammatizzavo anche la differenza fisica. Avendo frequentato una scuola tedesca, parlavo la loro lingua; ma la Stasi mi impediva di avvicinarmi e di socializzare. erano vittime, non carnefici. erano strappate alle famiglie e non potevano rifiutarsi. C’è chi è morta, chi ha avuto figli deformi, chi ha cambiato ... Leggi su ilnapolista

Novella Calligaris: «Le nuotatrici della Germania Est erano vittime, strappate alle famiglie

