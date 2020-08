Notturno di Rosi dopo Venezia, a Toronto, Telluride, e New York (Di sabato 15 agosto 2020) Notturno a New York, Rosi in tutti i Festival più importanti. dopo Torontofilm Festival , Telluride film Festival , è stata annunciata dal New York Film Festival la partecipazione di Notturno, il film di Gianfranco Rosi è dunque la terza tappa americana del film che si aggiudica il primato di essere stato selezionato per tutti e tre i Festival americani più importanti. L’anteprima mondiale invece si terrà l’8 settembre in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, prima di uscire in sala il 9 settembre distribuito da 01 Distribution. Toronto Film Festival: Rosi con Notturno unico italiano In gara, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

