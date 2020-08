Notte di Ferragosto a Gallipoli, la discoteca è piena: il locale ricorda di indossare la mascherina ma quasi nessuno lo fa (o la porta abbassata) (Di sabato 15 agosto 2020) A Gallipoli nella Notte tra venerdì 14 agosto e sabato 15 il locale Praja, uno dei più famosi della zona è pieno. Durante la serata sono previsti vari dj, ospite speciale Elettra Lamborghini. Nonostante le polemiche sulla chiusura o meno dei locali notturni, però le misure anti-Covid non vengono rispettate. Se da una parte la discoteca ricorda, con una maxi-scritta sullo schermo alle spalle della consolle, di indossare sempre la mascherina, dall’altra sono in pochi a seguire l’invito. C’è anche chi, in effetti, la porta, ma lo fa tenendola abbassata sul mento, oppure senza coprire anche il naso, con il risultato di rendere inutile il dispositivo di protezione. In aggiunta manca ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Notte Ferragosto Camerota, notte Ferragosto: vandali distruggono passerella disabili per falò Giornale del Cilento Notte di Ferragosto a Gallipoli, la discoteca è piena: il locale ricorda di indossare la mascherina ma quasi nessuno lo fa (o la porta abbassata)

A Gallipoli nella notte tra venerdì 14 agosto e sabato 15 il locale Praja, uno dei più famosi della zona è pieno. Durante la serata sono previsti vari dj, ospite speciale Elettra Lamborghini. Nonostan ...

Ferragosto, niente falò e tende sulle spiagge joniche: notte con bivacco "soft" - FOTO

Niente falò, tende e accampamenti. Sulla spiagge della riviera jonica messinese è stato un Ferragosto in tono decisamente minore e le restrizioni imposte da Regione e Comuni hanno limitato al minimo l ...

