Non dimenticarti mai di dire “grazie” (Di sabato 15 agosto 2020) Una parola, sei lettere e una moltitudine di significati che si aprono solo alla sua pronuncia, che fa stare bene, che unisce le persone di tutto il mondo e che crea un clima sereno e gioioso. Una parola che non conosce limiti geografici o anagrafici perché una volta imparata entra nel cuore, di chi la pronuncia e la riceve, e ci rimane per sempre. Grazie è quella parola che fa la differenza, un piccolo gesto d’amore e di sensibilità nei confronti di chi ci circonda, verso il mondo che abitiamo. Una parola semplicemente meravigliosa che ci consente di entrare in sintonia con gli altri e di colmare i cuori attraverso un’autentica riconoscenza. Anche nei momenti più brutti bisogna saper dire grazie perché sono quelli che ci permettono di cambiare e di evolverci. Come affermava Cervantes, sono le buone maniere a fare gli ... Leggi su dilei

___a__l__e__x_ : RT @semplicemente_l: Scusa... ...non volevo dimenticarti. - Il__Ross : RT @semplicemente_l: Scusa... ...non volevo dimenticarti. - PollastriSimona : @RKSiren Notte notte dall’Italia ??????non dimenticarti di noi ci siamo la buona arriva in ogni angolo del mondo ?? e… - maxi5726 : per non dimenticarti mai - nicodeemi : @gelosainculoo punto A sono tunisino acquisito punto B posso essere sia italiano che tunisino in contemporanea quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimenticarti Come evitare di contrarre infezioni in piscina? Le 8 regole da... LettoQuotidiano Roma, Salvini: Raggi non la votano nemmeno i vicini di casa

Roma, 14 ago. (askanews) - "Autobus in fiamme, buche nelle strade come crateri, topi e sporcizia anche in pieno centro, quartieri popolari dimenticati, senza cura e manutenzione. Cara Virginia Raggi, ...

ANGELI DURANTE IL COVID, MA DIMENTICATI OGGI. CIMOP NON CI STA: “VERGOGNOSO IL MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA SANITÀ PRIVATA”

Angeli durante il Covid, ma dimenticati oggi. Questo il destino dei medici della sanità privata passati in poche settimane da eroi impegnati nell’emergenza sanitaria a soggetti scomodi, su cui sparger ...

