"Non ce n'è di Coviddi": i giovani italiani che affollano le discoteche della Croazia e se fregano del virus | VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) L'isola di Pag in Croazia è diventata tra le mete preferite dei giovani ventenni italiani in cerca di divertimento. Complici i prezzi favorevoli per birra e cocktail e le tante discoteche aperte fine a tardi, i ragazzi di tutta Europa affollano l'isola del mar Adriatico dimenticando i mesi in cui il Covid ha tenuto tutti col fiato sospeso. E così sono già decine i ragazzi che risultano positivi al virus: qualche giorno fa, sette giovani di Brescia, tutti in vacanza a Pag, tutti positivi; a questi se ne aggiungono tre del Lodigiano, che viaggiavano in una comitiva di 150 giovani. E così in un solo giorno, nella sola Lombardia, dieci tornati infetti da quella che i ragazzi chiamano "l'Ibiza dei ...

Open_gol : «Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è “coviddi”, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una… - luigidimaio : C’è chi continua a dire no al taglio dei parlamentari. Lasciateli fare, tanto la storia non si fermerà. Il 20 e il… - lucasofri : Sono due anni che la foto è un simbolo del disastro e che le didascalie sono un simbolo di un altro più esteso disa… - andrealerario : Sicilia, 15 agosto 2020. «Non ce n’è Covid!» dicono in tanti. E per colpa dei tanti mi tocca fare il tampone. - Maty_ammazzi : RT @Maty_ammazzi: @tacticalgoats È la cornacchia che dice al corvo “quanto sei nero” Oddio scusate ho detto la n world non denunciatemi pls -

