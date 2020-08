“Non ce n’è Coviddi”, “Ho vent’anni, non mi ammazzerà certo il Coronavirus”: il servizio del Tg1 sui giovani italiani in Croazia scatena polemiche (Di sabato 15 agosto 2020) “Non c’è più Coviddi, non c’è”. “Ragazze vi rendete conto di quello che dite?”. Anche la giornalista del Tg1 fatica a trattenere lo sdegno per la frase sprezzante pronunciata da giovane ragazza italiana che si trova con le amiche e altre centinaia di ragazzi in una discoteca di Pag, in Croazia. Le immagini mostrano una folla di giovanissimi alle prese con musica martellante e gli eccessi dello sballo a tutti i costi. Zero distanziamento, figuriamoci mascherine. Tanto, appunto, secondo loro “il Covid non c’è più”. Eppure i numeri parlano chiaro: i contagi sono in continuo aumento, una crescita esponenziale in tutta Europa, soprattutto in quei Paesi – come la Croazia – in cui le misure di sicurezza sono pressoché nulle. Solo da ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : «Andate a ballare dicendo “non ce n’è Covid”, intanto con una tuta a 30 gradi ci stiamo noi, non voi. Tanto che ve… - HuffPostItalia : 'Venite a dirmi che non ce n’è coviddi, andate a ballare. Tanto dentro queste tute ci siamo noi, per 100 euro in pi… - Open_gol : «Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è “coviddi”, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una… - danieledv79 : RT @AndreaLompio53: @eu_pizzimenti @danieledv79 Quindi la destra fascista e brutale è al 50% perchè la sua idea di grandeur ha fondamenta?… - lovenamjoonfear : RT @AllStarsLA: Che voglia di pestare i tizi intervistati dai tg che vanno ad ammassarsi in discoteca perché 'di estate ce n'è una' ma fott… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non n’è Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera