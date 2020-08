"Non ce n'è coviddi", il servizio del Tg1 che sta facendo discutere (Di sabato 15 agosto 2020) Paola Francioni Per i giovani il Covid non c'è più e lo urlano a gran voce al microfono del Tg1 durante un servizio da Pag, l'isola croata del divertimento amata dai ragazzi Sta facendo molto discutere il servizio mandato in onda al Tg1 qualche giorno fa da Pag, in Croazia. L'inviato si trovava immerso in una delle tante discoteche dell'isola croata, meta ogni anno di migliaia di italiani, soprattutto giovanissimi. è una delle località tradizionali per i viaggi post-maturità dei ragazzi del nord-Italia grazie ai prezzi bassi e alla bellezza del suo mare. Anche quest'anno, nonostante il Covid, i ragazzi non hanno rinunciato a partire e Pag si è confermata una destinazione richiestissima. Senza distanziamento, senza ... Leggi su ilgiornale

