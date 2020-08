«Noi dentro una tuta con 30 gradi, voi a ballare dicendo “non ce n’è Covid”»: lo sfogo dell’infermiere contro la movida e gli assembramenti (Di sabato 15 agosto 2020) «Venitemi a dire che è tutto ok, che non “ce n’è Covid“, che stasera andiamo a ballare». A scriverlo su Facebook è Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I di Roma. Uno sfogo pubblicato, «dopo quasi 5 ore di turno», alla vigilia di Ferragosto. I contagi, infatti, cominciano a risalire (ieri +574 in appena 24 ore) e medici e infermieri iniziano a temere una seconda ondata. Intanto l’età media dei contagiati si è drasticamente abbassata. Complice, secondo gli esperti, il fatto che molti ragazzi hanno abbassato la guardia, non mantenendo la distanza di sicurezza di un metro, evitando di indossare la mascherina e frequentando posti affollati, come le discoteche. «Ve la mettete la mascherina, li mortacci vostra», si legge sulla tuta ... Leggi su open.online

Inter : ?? | SOSTITUZIONI 59' - Primi cambi per noi, dentro #Eriksen e #Moses al posto di #Gagliardini e #DAmbrosio… - ginevra131 : @Sohollowinside da noi non è MAI stato così, c'erano ragazzi in bermuda e canottiera e non gli dicevano niente, a n… - MrESTINZIONE : RT @Biancaneuro: Donne, basta prendere in giro quelli col pene piccolo. Fate sembrare noi altre offensive quando poi chiediamo ad un uomo s… - 1981Raffaele : È una vita di merda... Ok, e adesso cosa facciamo?? La puliamo, impariamo a nuotarci dentro, o continuiamo a cagarc… - LuciTheWeirdCat : RT @Biancaneuro: Donne, basta prendere in giro quelli col pene piccolo. Fate sembrare noi altre offensive quando poi chiediamo ad un uomo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi dentro «Noi dentro una tuta con 30 gradi, voi a ballare dicendo “non ce n’è Covid”»: lo sfogo dell’infermiere contro la movida e gli assembramenti Open Giovanni Sollima: “Suonare il violoncello è il mio modo di urlare per le ferite di Palermo”

Non si muoverebbe nota senza il sentirsi dentro». È il suo concetto di sopravvivenza in un mondo larghissimo e con un solo porto d’inizio, la Sicilia: è la terra di nascita di Giovanni Sollima, il vio ...

Vodka Siberiana /7 – Ti mancherò

Il capitano della flotta russa era severo e aitante come un personaggio dostoevskijano, compromesso dal male, deducevi, senza alcuna ragione realistica. Era una fantasia. Il male non era precisamente ...

Non si muoverebbe nota senza il sentirsi dentro». È il suo concetto di sopravvivenza in un mondo larghissimo e con un solo porto d’inizio, la Sicilia: è la terra di nascita di Giovanni Sollima, il vio ...Il capitano della flotta russa era severo e aitante come un personaggio dostoevskijano, compromesso dal male, deducevi, senza alcuna ragione realistica. Era una fantasia. Il male non era precisamente ...